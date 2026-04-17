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日職／徐若熙對歐力士僅投1.2局挨2轟失7分 寫旅日最慘一役

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
徐若熙僅先發1.2局就被狂失7分，黯然退場。DAZNTaiwan畫面提供
徐若熙僅先發1.2局就被狂失7分，黯然退場。DAZNTaiwan畫面提供

軟銀隊台灣投手徐若熙本季第三場先發，休8天後登板，今天在主場福岡巨蛋對上歐力士隊，僅投1.2局挨2轟，還投出5次四死球保送，失掉7分，寫下旅日最慘一役，前2局打完軟銀隊以1：7落後，徐若熙成為敗投候選人。

徐若熙今天開賽面對首名打者宗佑磨，投出的第1球就被轟出陽春全壘打，接著對下一棒渡部遼人投出四壞球保送，讓西川龍馬擊出左外野飛球出局後，面對中川圭太再投出單局第二次保送，形成一、二壘有人，之後被太田椋敲安打再失1分，歐力士隊先取得2：0領先。

軟銀打線在1局下替徐若熙追回1分，但他2局上續投狀況不見回穩，被首名打者若月健矢揮出二壘打，再保送紅林弘太郎，雖讓宗佑磨擊出飛球抓下第1個出局數，接著又對渡部遼人投出觸身球。

滿壘局面下，徐若熙讓西川龍馬敲滾地球送回1分，2出局後也遲遲未能抓下第3個出局數，被中川圭太再敲安打失1分，接著讓太田椋轟出左外野3分全壘打，是徐若熙單場挨的第二發全壘打，單局失5分，接著又讓下一棒森友哉揮出二壘打，再投出保送，單局面對9個人次後被換下場休息。

徐若熙此戰僅投1.2局用60球，被掃出6支安打，包括2發全壘打，有4次四死球保送，還有1次觸身球保送，失7分都是自責分，接替的大野稼頭央替他守住一、二壘有人的局面沒再失分。

徐若熙本季前兩場出賽分別對樂天金鷲隊投6局無失分、對西武獅隊先發7局失1分，但第三場登板遭重擊，僅投1.2局寫下旅日生涯最短先發。

森友哉 軟銀 西川龍馬

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