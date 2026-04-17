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中職／張育成躍居打擊王 「我們還有個第4棒很強」
富邦悍將隊開季打擊狀況不俗，火燙的第三、四棒張育成和范國宸分居打擊榜前兩位，張育成談躍居打擊王，第一反應也是：「我們還有個第四棒很強。」
范國宸今年從開季就一路火燙，在打擊率、全壘打、安打、打點都居前段班，而他多數時間占據打擊榜第一位，直到前一場張育成單場3安猛打衝上4成21，超越范國宸的4成19，張育成首度躍居打擊王寶座。
聊到打擊榜第一位，張育成說：「其實我們還有個第四棒很強，我安打，他就把我送回來，我覺得不錯的串連。」他說主要目的還是希望可以幫助到球隊，多打一點分數、贏得更多場比賽，「希望可以達到上半季冠軍。」
儘管近期因疲勞休兵一場，張育成自認目前狀況都還不錯，「還可以打到球，只要可以打到球都很開心。」他指出，近期都打DH為主，或許也有幫助，他笑稱：「我現在游擊比較像代班。」
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