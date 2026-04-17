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中職／游霆崴好投從NextBase扎根 獲封「山本游伸」：差太多了啦！

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊游霆崴。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊游霆崴。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊開季先發輪值表現極度不穩，但游霆崴投出土投最大亮點，上一戰面對味全龍隊先發6局無失分，在火球男輩出的年代，僅憑最快球速139公里飆出壓制好投，球迷逗趣封他「山本游伸」，游霆崴也看到了，連忙慌張澄清：「差太多了啦！」但他也說，這是很好的稱讚。

游霆崴的好投，獲得總教練後藤光尊大力認可，直言是所有先發投手裡最好的內容。他指出，當天比賽遇到下雨，但游霆崴隨時做好上場準備，暫停後再回到場上，內容還是很好，「也有和投手教練溝通，如果暫停太久就換投，有和游霆崴討論，他說他可以。」後藤對游霆崴還有抱歉的地方，「遇到打擊沒有發揮，對投手滿抱歉。」

游霆崴也透露當天來自後藤的鼓勵，「他説『丟得非常好，知道你很努力了』。」淡淡的話語，但他感受很深，「他去年就在二軍，我們知道他的個性，一直希望球員做自己、發揮自己特長，他的鼓勵通常都是幾句話，但你可以感受到他有真正很認同你的感覺。」

游霆崴今年的狀態提升，要回溯到去年秋訓去日本NextBase訓練中心走一趟，「那時去NextBase就一直在找，怎樣可以讓我的丟球更有力發揮在場上，那時在那邊找到方向，回來台灣後，春訓接著持續去做那些改變，知道自己該怎麼去做修正、去執行，調整得比較踏實。」

游霆崴也提到，隨著年紀增長、失敗經驗累積，都化為自己的養分，「以往比較年輕時，可能會擔心的比較多，可能都要等開季了才會知道自己要做什麼，現在經驗比較多，比較知道怎樣去準備。」

游霆崴不以K功著稱，前一場出賽還寫下一項生涯初體驗，從第三局一出局起跨到第四局，連續面對陳子豪、劉基鴻、朱育賢、李展毅飆K，寫下生涯第一次連4打席奪三振。

「我自己當下也沒發現，」游霆崴指出，因為是跨局數，每個打者又都很專注在對決中，「投球過程是希望自己丟的球不要落差太大，不要投在太紅中的位置，專注在當下打席，專注到沒有意識到已經連4。」

富邦悍將 游霆崴

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