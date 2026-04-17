中職／猿隊開季首次野手升降 內野手曾冠傑、劉子杰上一軍

樂天桃猿隊開季至今打了12場比賽，全隊安打數僅80支、打擊率2成11都是全聯盟最差，今天首度首度做出野手升降，將打擊近況不理想的林承飛、歐晉降二軍，拉上2名內野手，包括20歲曾冠傑以及自主培訓出身的內野手劉子杰。

猿隊開季打擊狀況遲遲不見起色，然而打完前2場比賽後將強打新秀張趙紘下放二軍，之後就沒再做出野手異動，直到今天作客澄清湖棒球場展開客場三連戰，才有新面孔被拉上一軍。

林承飛本季一軍5場出賽僅敲2安；歐晉則是4場出賽合計6打數無安打，選到2次四壞球保送，今天雙雙被降二軍。

曾冠傑是猿隊2024年季中選秀第三指名，過去兩年都有在一軍出賽的紀錄，本季首度被升上一軍。劉子杰則在2024年被猿隊簽為自主培訓選手，過去兩年都在二軍出賽，去年季末參與亞洲職棒交流賽，對上KT巫師一戰敲出2分砲。

今年猿隊陣中主力三壘手梁家榮開季因膝傷進度較慢，曾冠傑、劉子杰都被視為是能競爭開季三壘手的人選，其中劉子杰在官辦熱身賽獲得許多出賽機會，表現收到受到一、二教練團肯定，總教練曾豪駒原本有意將他帶進開季一軍名單中，但最後因「陣型考量」，仍讓他從二軍出發。

而曾冠傑、劉子杰兩人開季至今在二軍都有不錯表現，今天被拉上一軍補強戰力，其中曾冠傑也在今晚對上台鋼的比賽就先發上陣，被排為第9棒、三壘手；劉子杰則是生涯首度升一軍，從板凳出發。