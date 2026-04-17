快訊

日職／徐若熙1.2局狂炸7分被迫退場 防禦率暴增至4.91

翡翠水庫拒支援台電！當年力排眾議的工程 如何成為台北供水命脈

獨／中工、寶佳大和解！寶佳獲4席董事過半 沈慶京抱病親發聲

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／光總毛巾上市擔憂「有沒有人買」 看昔日戰隊變裝：好害羞

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊總教練後藤光尊。記者陳宛晶／攝影
富邦悍將隊總教練後藤光尊。記者陳宛晶／攝影

富邦悍將隊今天在新莊棒球場迎戰統一獅隊，悍將陣營白板上驚見以總教練後藤光尊為C位的歐力士戰隊小海報，「光總」看了直說害羞，「我當年沒有想要參加這個的…」。

球迷近期在批踢踢上分享歐力士隊過去為了吸引人氣所做的宣傳活動，其中之一為2012年的「野球戰隊Buffaloes」，當時身為隊長的後藤光尊，穿上紅色戰隊服裝變身，其他參與活動的球員還有岸田護、金子千尋、平野佳壽、T-岡田、坂口智隆、寺原隼人、李大浩，以及目前在中信兄弟隊擔任打擊教練的後藤駿太。

看到球隊印出當年拍攝的主視覺，貼在自家白板上，讓後藤笑說：「感覺像是被嘲笑了。」看到畫面的心情是感慨當年年輕的自己，「真的很害羞，我當初也沒想參加這個。」

悍將球團今天還推出後藤光尊的應援毛巾，成為隊史出應援毛巾教頭第一人，後藤笑說：「剛看到嚇了一跳，但很開心，終於有我的了。」但忍不住有小擔憂，「有沒有人買就不知道了。」

富邦悍將 中職 李大浩

延伸閱讀

中職／3局滿壘沒換下陳品宏 「光總」抱持被打也是一種成長

中職／輝哥有料！孔念恩敲再見安 「第一顆滑球浮起來就大膽揮」

中職／張育成重返悍將先發 疲勞缺陣與經典賽有關

中職／張政禹延長賽關鍵安 龍1比0險勝悍將

相關新聞

日職／徐若熙1.2局狂炸7分被迫退場 防禦率暴增至4.91

今天下午5點軟銀鷹隊將與歐力士隊交手，軟銀推派25歲台灣右投徐若熙先發，爭取他在福岡主場的首勝。

中職／無緣續披兄弟戰袍 郭嚴文腳傷主動終止測試合約

37歲老將郭嚴文以測試合約披上中信兄弟隊戰袍，已在今天遭到註銷，球團對此說明，他是因腳傷主動提出終止測試。

中職／陳傑憲周末投入二軍實戰 餅總：重點是從此健康打到球季結束

統一獅隊陳傑憲在經典賽造成左手食指骨裂傷情，今天已經進入實戰打擊，總教練林岳平透露目前規畫，將等明、後天二軍出賽後，再與他討論、設定回歸時程。被問到停不下來的「人間邊牧」是否有吵他，餅總說：「他急也沒有用、我們趕也沒有用。」

韓職／韓華鷹守備頻頻拖後腿！韓媒感嘆：王彥程到底做錯什麼？

韓職韓華鷹隊台灣左投王彥程昨天「投一休四」登板，在隊友守備不給力且自身控球不穩情況下，仍繳出5局、6K、0自責分（3非自責）好投。王彥程登板時隊友守備失誤頻繁，讓韓媒也感嘆「王彥程到底做錯了什麼」。

中職／光總毛巾上市擔憂「有沒有人買」 看昔日戰隊變裝：好害羞

富邦悍將隊今天在新莊棒球場迎戰統一獅隊，悍將陣營白板上驚見以總教練後藤光尊為C位的歐力士戰隊小海報，「光總」看了直說害羞，「我當年沒有想要參加這個的…」。

中職／歐印台灣！樂天韓籍啦啦隊金佳垠5月全勤 五本柱10日合體

樂天桃猿啦啦隊Rakuten Girls今天公布5月班表，總共10場比賽，韓籍啦啦隊成員金佳垠全勤。「韓籍五本柱」將在5月10日全員登場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。