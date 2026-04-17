中職／光總毛巾上市擔憂「有沒有人買」 看昔日戰隊變裝：好害羞

富邦悍將隊今天在新莊棒球場迎戰統一獅隊，悍將陣營白板上驚見以總教練後藤光尊為C位的歐力士戰隊小海報，「光總」看了直說害羞，「我當年沒有想要參加這個的…」。

球迷近期在批踢踢上分享歐力士隊過去為了吸引人氣所做的宣傳活動，其中之一為2012年的「野球戰隊Buffaloes」，當時身為隊長的後藤光尊，穿上紅色戰隊服裝變身，其他參與活動的球員還有岸田護、金子千尋、平野佳壽、T-岡田、坂口智隆、寺原隼人、李大浩，以及目前在中信兄弟隊擔任打擊教練的後藤駿太。

看到球隊印出當年拍攝的主視覺，貼在自家白板上，讓後藤笑說：「感覺像是被嘲笑了。」看到畫面的心情是感慨當年年輕的自己，「真的很害羞，我當初也沒想參加這個。」

悍將球團今天還推出後藤光尊的應援毛巾，成為隊史出應援毛巾教頭第一人，後藤笑說：「剛看到嚇了一跳，但很開心，終於有我的了。」但忍不住有小擔憂，「有沒有人買就不知道了。」