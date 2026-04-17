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中職／陳傑憲周末投入二軍實戰 餅總：重點是從此健康打到球季結束
統一獅隊陳傑憲在經典賽造成左手食指骨裂傷情，今天已經進入實戰打擊，總教練林岳平透露目前規畫，將等明、後天二軍出賽後，再與他討論、設定回歸時程。被問到停不下來的「人間邊牧」是否有吵他，餅總說：「他急也沒有用、我們趕也沒有用。」
獅隊今年有好消息，陳傑憲的傷處經醫院最新檢查後恢復良好，準備投入實戰。
林岳平證實，「傑憲今天進入團隊練習實戰打擊，明、後天就會納入正式比賽初賽，等周六、日打完再和他回饋交流，設下時間，再做第二次評估。」
陳傑憲的骨裂傷情醫學評估上就是6周，如今回歸時程落在正常進度。至於過程中是否有遇到陳傑憲吵著說自己可以？林岳平說：「不會吵我啦！（檢查）報告就是必須要保護他，不能再有二度傷害，他急也沒有用、我們趕也沒有用，重點是他可以健康，從此打到球季結束。」
《獅王背後的故事》
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