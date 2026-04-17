日職／徐若熙1.2局狂炸7分被迫退場 防禦率暴增至4.91

日職官方攻守數據

【比賽過程】

● 二局上，第8棒捕手若月健矢敲出右外野二壘安打，接著徐若熙又對下一棒紅林弘太郎投出四壞球保送，跑者進佔一二壘無人出局。首棒宗佑磨擊出左外野高飛遭接殺。但徐若熙面對渡部遼人又投出觸身球，形成滿壘。西川龍馬擊出游擊滾地，可惜未能造成雙殺，歐力士再拿下1分，軟銀1：3落後。中川圭太擊出左外野安打，又送回跑者，軟銀1：4落後，跑者分居一二壘。

徐若熙噩夢還沒結束，太田椋一棒轟出三分砲，軟銀1：7落後。森友哉緊接著又擊出右外野二壘安打。接著徐若熙又投出四壞保送，跑者一二壘有人。徐若熙遭換下，總計1.2局被擊出6支安打包含2發全壘打，出現5次四死球，防禦率從0.69暴增至4.91。

● 一局上，徐若熙首球遭到歐力士第一棒宗佑磨狙擊，轟出右外野陽春砲，軟銀0：1落後。面對第二棒渡部遼人，徐若熙控球失準送出四壞保送。徐若熙先讓第三棒西川龍馬擊出內野高飛出局，但對上第四棒中川圭太又連續丟出4個壞球形成一二壘有人。徐若熙隨後被太田椋擊出右外野安打，再掉1分，軟銀0：2落後，跑者分居一三壘。

失分危機之際，徐若熙讓第6棒森友哉打出左外野高飛，三壘跑者不敢衝，二出局。接著徐若熙面對洋砲シーモア投出三振，解除危機。

一局下，首棒周東佑京率先安打上壘，二棒近藤健介左外野深遠飛球，左外野手球進手套後掉出，周東佑京快腿衝回本壘，軟銀1：2落後，跑者上二壘。栗原陵矢中外野飛球接殺，近藤健介趁勢上三壘。不過山川穂高界外高飛接殺，牧原大成投手前滾地，軟銀未能追平。

【賽前報導】

今天下午5點軟銀鷹隊將與歐力士隊交手，軟銀推派25歲台灣右投徐若熙先發，他接受日媒訪問時坦言，對歐力士打者沒有特別印象。

徐若熙今天搭配的捕手依舊是海野隆司，4月1日與海野隆司搭檔面對樂天打線，繳出6局無失分好投，只用86球，奪下日職首勝。4月8日再度和海野隆司搭配，用90球交出7局失1分好投，但問天吞敗。

軟銀今天將與歐力士展開3連戰，由防禦率0.69的徐若熙打頭陣，對上本季防禦率3.87的髙島泰都。

徐若熙接受日媒訪問時談到歐力士，「希望控球可以再更好一點，對於對手目前還沒特別的印象，就是相信捕手，專心把球投好。」