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經典賽／東京賽門票高價轉售 日警查獲2黃牛送檢

中央社／ 東京17日專電
東京巨蛋。 中央社
東京巨蛋。 中央社

今年3月於東京巨蛋舉行的世界棒球經典賽（WBC）東京賽事，日本戰門票被黃牛高價轉售獲利，警視廳今天依涉嫌違反「票券不正轉售禁止法」，將51歲男子及33歲女子書類送檢，為本屆經典賽門票不正轉售首起查獲案例。

讀賣新聞報導，警方指出，51歲男子為西東京市公司職員，33歲女子為新宿區自營業者。兩人涉嫌未經主辦單位許可，透過轉售網站販售包括日本隊賽事在內的熱門門票。

警方研判，男子轉售包括經典賽日本隊及日職巨人隊賽事門票64張，原價約43萬日圓，非法獲利高達約516萬日圓（約新台幣102萬元）；女子則轉售41張，原價約26萬日圓，非法獲利約102萬日圓。

調查顯示，在2名黃牛轉售的門票當中，男子於去年3月12日至今年1月17日間，轉售包含WBC日本對中華，以及去年美國職棒大聯盟（MLB）海外開幕系列賽的小熊對道奇等3場比賽共6張門票，原價約19萬日圓，他以約152萬日圓轉售給3人。

女子則於今年1月24日至25日，轉售日本對中華、南韓與捷克等3場比賽的的6張門票，原價約13萬日圓，以約83萬日圓轉售給3人。

本屆WBC東京賽事於3月5日至10日舉行，日本、中華、南韓、澳洲與捷克參賽，日本隊由大谷翔平等球星領軍，帶動門票需求大幅攀升。

警方表示，2人分別以個人名義及職棒巨人隊季票名義購票後轉售。面對偵訊，男子供稱「為償還債務」，女子則坦言看準大谷翔平出賽帶來的高關注度與溢價空間而轉售牟利。2人均承認犯行。

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