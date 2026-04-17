中職／歐印台灣！樂天韓籍啦啦隊金佳垠5月全勤 五本柱10日合體

樂天桃猿啦啦隊Rakuten Girls今天公布5月班表，總共10場比賽，韓籍啦啦隊成員金佳垠全勤。「韓籍五本柱」將在5月10日全員登場。

韓籍成員河智媛的班表是10、29、30、31日，廉世彬8、9、10、23、24日，禹洙漢10、29、30、31日，今年新加盟的高佳彬8、9、10、20、24日，金佳垠則是10場全勤。

5月10日猿隊在桃園球場迎戰統一獅隊，當天是星期日，小魔女DoReMi主題日第3天。

消息曝光後，球迷們興奮表示，「佳垠歐印了」、「佳垠寶寶全勤」、「佳垠現在是場場到了」、「這位可愛國民妹妹有猛喔」。