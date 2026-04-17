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中職／官方APP上線試運行 第二階段推集點換獎品

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中華職棒官方APP於今日正式上線測試，將進行為期一個月的試運行。圖／中華職棒提供
中華職棒官方APP於今日正式上線測試，將進行為期一個月的試運行。圖／中華職棒提供

中華職棒官方APP於今日正式上線測試，將進行為期一個月的試運行，官方APP整合多元功能，除基本賽程、戰績與數據查詢外，更導入「賽事推播」與「互動式數據分析」，全面升級數位觀賽體驗，打造嶄新的沉浸式棒球服務，讓球迷無論身在何處，都能隨時掌握最新賽事動態。APP在試營運期間將持續優化調整，期盼提供球迷更完整、優質的數位觀賽體驗。

中華職棒官方APP提供多項功能，「賽事推播」讓球迷即時接收開賽提醒、延賽通知及賽事精華上架等重要資訊，確保不錯過任何精彩時刻。同時，透過即時賽況更新，關鍵戰局與重要時刻將第一時間傳遞至球迷手中，全面提升觀賽效率與參與感。

在數據應用方面，本次推出「互動式數據」功能，將過往較為複雜的比賽資訊，轉化為直觀易懂的互動表格與視覺化內容，協助球迷快速掌握比賽脈絡與球員表現，從數據中洞察勝負關鍵。此外，球迷亦可透過「最愛球隊設定」，即時追蹤支持球隊的球員異動與戰績表現，無論是調度資訊、排名變化或個人成績，皆可一手掌握。

為進一步強化球迷互動體驗，本次同步推出「精彩好球投票」功能，開放球迷參與票選賽事亮點，打破傳統單向觀賽模式，讓球迷能與聯盟共同選出每一個經典瞬間，提升參與感與社群討論熱度。

下階段APP亦將持續優化升級，並於第二階段導入「會員點數機制」。球迷可透過參與互動、觀看賽事或完成任務累積點數，兌換多元獎品，逐步建構完整的會員回饋生態，進一步提升球迷黏著度，為球迷帶來更即時、更豐富且更具參與感的棒球新生活。此次數位升級不僅展現中華職棒結合科技的創新能量，也象徵觀賽體驗邁入全新里程碑。

除了官方APP外，與國科會、運動部合作推出的「官方進階數據網站」則預計於4月下旬上線。

中華職棒 中職

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