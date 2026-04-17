日職／徐翔聖中繼2局飆149公里 二軍連兩戰無失分

旅日東京養樂多燕子隊投手徐翔聖今天二軍中繼登板，2局投2次三振、無失分，最快球速149公里，連2場出賽無失分、無關勝敗，養樂多與羅德鏖戰至延長賽第10局以5比5握手言和。

日職二軍例行賽養樂多隊今天與千葉羅德海洋隊交手，羅德隊1局上靠著四壞保送、單局4支安打攻下3分，養樂多隊2、3局各追回1分，4局打完養樂多隊2比3落後。

養樂多隊台灣20歲投手徐翔聖（登錄名翔聖）5局上中繼登板，依序讓打者敲出二壘方向滾地球、三壘方向滾地球出局，接著被池田來翔敲出二壘方向內野安打，再讓打者敲出三壘方向界外飛球出局，沒讓對手延續攻勢。

養樂多隊5局下攻下追平分，6局上徐翔聖續投，讓對手3上3下。徐翔聖今天總計用27球投2局，僅被敲出1支安打，投出2次三振、沒有四死球保送，無失分，最快球速149公里，目前二軍2場出賽，防禦率維持0。

養樂多隊6局下靠著西村瑠伊斗二壘打一度超前比分，羅德隊8局上再度將比數扳平，兩隊鏖戰至延長賽第10局，兩隊延長賽各拿1分，10局打完握手言和。