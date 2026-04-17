快訊

「感到被背叛」卓榮泰WBC觀戰日本動怒 我外交部回應

白沙屯媽眼皮子底下幹壞事？發送玉米變收費 香燈腳驚傳「被索5千」

昨民調勝出今退出國民黨議員初選提名 蕭敬嚴：希望一切回歸平靜

聽新聞
0:00 / 0:00

日職／對歐力士打者沒特別印象 徐若熙：希望控球再好一點

聯合新聞網／ 綜合報導
徐若熙。 中央社
徐若熙。 中央社

今天下午5點軟銀鷹隊將與歐力士隊交手，軟銀推派25歲台灣右投徐若熙先發，他接受日媒訪問時坦言，對歐力士打者沒有特別印象。

徐若熙今天搭配的捕手依舊是海野隆司，4月1日與海野隆司搭檔面對樂天打線，繳出6局無失分好投，只用86球，奪下日職首勝。4月8日再度和海野隆司搭配，用90球交出7局失1分好投，但問天吞敗。

軟銀今天將與歐力士展開3連戰，由防禦率0.69的徐若熙打頭陣，對上本季防禦率3.87的髙島泰都。

徐若熙接受日媒訪問時談到歐力士，「希望控球可以再更好一點，對於對手目前還沒特別的印象，就是相信捕手，專心把球投好。」

徐若熙 日職 軟銀 歐力士

相關新聞

日職／對歐力士打者沒特別印象 徐若熙：希望控球再好一點

今天下午5點軟銀鷹隊將與歐力士隊交手，軟銀推派25歲台灣右投徐若熙先發，他接受日媒訪問時坦言，對歐力士打者沒有特別印象。

韓職／韓華鷹守備頻頻拖後腿！韓媒感嘆：王彥程到底做錯什麼？

韓職韓華鷹隊台灣左投王彥程昨天「投一休四」登板，在隊友守備不給力且自身控球不穩情況下，仍繳出5局、6K、0自責分（3非自責）好投。王彥程登板時隊友守備失誤頻繁，讓韓媒也感嘆「王彥程到底做錯了什麼」。

中職／歐印台灣！樂天韓籍啦啦隊金佳垠5月全勤 五本柱10日合體

樂天桃猿啦啦隊Rakuten Girls今天公布5月班表，總共10場比賽，韓籍啦啦隊成員金佳垠全勤。「韓籍五本柱」將在5月10日全員登場。

中職／官方APP上線試運行 第二階段推集點換獎品

中華職棒官方APP於今日正式上線測試，將進行為期一個月的試運行，官方APP整合多元功能，除基本賽程、戰績與數據查詢外，更導入「賽事推播」與「互動式數據分析」，全面升級數位觀賽體驗，打造嶄新的沉浸式棒球服務，讓球迷無論身在何處，都能隨時掌握最新賽事動態。APP在試營運期間將持續優化調整，期盼提供球迷更完整、優質的數位觀賽體驗。

中職／無緣續披兄弟戰袍 郭嚴文腳傷主動終止測試合約

37歲老將郭嚴文以測試合約披上中信兄弟隊戰袍，已在今天遭到註銷，球團對此說明，他是因腳傷主動提出終止測試。

中職／獅隊「南人祭」月底亞太登場 26日邀范逸臣賽後開唱

2026年統一7-ELEVEN獅上半季主題活動，第三檔推出「熱鬪雙城 南人對決」南人祭主題日，將於4月24日至4月26日在亞太成棒主球場進行三連戰，對上來自高雄的台鋼雄鷹。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。