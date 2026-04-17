聽新聞
0:00 / 0:00
日職／對歐力士打者沒特別印象 徐若熙：希望控球再好一點
今天下午5點軟銀鷹隊將與歐力士隊交手，軟銀推派25歲台灣右投徐若熙先發，他接受日媒訪問時坦言，對歐力士打者沒有特別印象。
徐若熙今天搭配的捕手依舊是海野隆司，4月1日與海野隆司搭檔面對樂天打線，繳出6局無失分好投，只用86球，奪下日職首勝。4月8日再度和海野隆司搭配，用90球交出7局失1分好投，但問天吞敗。
軟銀今天將與歐力士展開3連戰，由防禦率0.69的徐若熙打頭陣，對上本季防禦率3.87的髙島泰都。
徐若熙接受日媒訪問時談到歐力士，「希望控球可以再更好一點，對於對手目前還沒特別的印象，就是相信捕手，專心把球投好。」
《獅王背後的故事》
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。