日職／對歐力士打者沒特別印象 徐若熙：希望控球再好一點

今天下午5點軟銀鷹隊將與歐力士隊交手，軟銀推派25歲台灣右投徐若熙先發，他接受日媒訪問時坦言，對歐力士打者沒有特別印象。

徐若熙今天搭配的捕手依舊是海野隆司，4月1日與海野隆司搭檔面對樂天打線，繳出6局無失分好投，只用86球，奪下日職首勝。4月8日再度和海野隆司搭配，用90球交出7局失1分好投，但問天吞敗。

軟銀今天將與歐力士展開3連戰，由防禦率0.69的徐若熙打頭陣，對上本季防禦率3.87的髙島泰都。

徐若熙接受日媒訪問時談到歐力士，「希望控球可以再更好一點，對於對手目前還沒特別的印象，就是相信捕手，專心把球投好。」