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中職／無緣續披兄弟戰袍 郭嚴文腳傷主動終止測試合約

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
郭嚴文離「百轟俱樂部」只差兩支全壘打。本報資料照
郭嚴文離「百轟俱樂部」只差兩支全壘打。本報資料照

37歲老將郭嚴文以測試合約披上中信兄弟隊戰袍，已在今天遭到註銷，球團對此說明，他是因腳傷主動提出終止測試。

中信兄弟球團表示，「郭嚴文因受腳傷影響，主動提出終止測試安排，在今日雙方已正式結束合作。」

球團也提到，「郭嚴文於4月2日與球隊簽署測試合約，今年在二軍出賽6場，留下1成25的打擊率，期間展現極佳的職業態度。球團由衷感謝郭嚴文的付出與努力，並祝福他早日康復、未來職涯一切順利。」

郭嚴文以2010年選秀第一指名加入猿隊，隔年展開中職生涯，過去15年生涯累積1296安、98轟，原希望披上黃衫續拚百轟里程碑，在結束測試合約後，職棒生涯能否延續也打上問號。

郭嚴文 中信兄弟 中職

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