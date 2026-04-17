聽新聞
0:00 / 0:00
中職／無緣續披兄弟戰袍 郭嚴文腳傷主動終止測試合約
37歲老將郭嚴文以測試合約披上中信兄弟隊戰袍，已在今天遭到註銷，球團對此說明，他是因腳傷主動提出終止測試。
中信兄弟球團表示，「郭嚴文因受腳傷影響，主動提出終止測試安排，在今日雙方已正式結束合作。」
球團也提到，「郭嚴文於4月2日與球隊簽署測試合約，今年在二軍出賽6場，留下1成25的打擊率，期間展現極佳的職業態度。球團由衷感謝郭嚴文的付出與努力，並祝福他早日康復、未來職涯一切順利。」
郭嚴文以2010年選秀第一指名加入猿隊，隔年展開中職生涯，過去15年生涯累積1296安、98轟，原希望披上黃衫續拚百轟里程碑，在結束測試合約後，職棒生涯能否延續也打上問號。
《獅王背後的故事》
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。