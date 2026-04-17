中職／無緣續披兄弟戰袍 郭嚴文腳傷主動終止測試合約

37歲老將郭嚴文以測試合約披上中信兄弟隊戰袍，已在今天遭到註銷，球團對此說明，他是因腳傷主動提出終止測試。

中信兄弟球團表示，「郭嚴文因受腳傷影響，主動提出終止測試安排，在今日雙方已正式結束合作。」

球團也提到，「郭嚴文於4月2日與球隊簽署測試合約，今年在二軍出賽6場，留下1成25的打擊率，期間展現極佳的職業態度。球團由衷感謝郭嚴文的付出與努力，並祝福他早日康復、未來職涯一切順利。」

郭嚴文以2010年選秀第一指名加入猿隊，隔年展開中職生涯，過去15年生涯累積1296安、98轟，原希望披上黃衫續拚百轟里程碑，在結束測試合約後，職棒生涯能否延續也打上問號。