中職／獅隊「南人祭」月底亞太登場 26日邀范逸臣賽後開唱

2026年統一7-ELEVEN獅上半季主題活動，第三檔推出「熱鬪雙城 南人對決」南人祭主題日，將於4月24日至4月26日在亞太成棒主球場進行三連戰，對上來自高雄的台鋼雄鷹。

獅隊與台鋼雄鷹共同合作舉辦南人祭邁向第三年，延續去年好評迴響，兩隊分別以「TAINAN」及「TAKAO」代表兩個不同城市的榮耀。此系列主題活動先於4月24至26日在獅隊主場亞太主球場登場，5月22日至24日則在台鋼雄鷹主場高雄澄清湖棒球場舉辦，兩隊都將穿上南人祭主題球衣出賽。

國境之南的強者正面對決，獅隊今天公布主題日表演卡司，4月26日賽後邀請范逸臣帶來30分鐘演唱表演，這次將首度蒞臨亞太成棒主球場賽後演唱，帶給棒球迷浪漫與搖滾兼具的音樂饗宴。

擁有阿美族血統范逸臣是台灣實力派男歌手與演員，聲音清透且爆發力十足，2002年翻唱南韓電影《我的野蠻女友》主題曲 《I Believe》 一砲而紅， 而他最廣為人知的歌曲還包括 《國境之南》（金馬獎最佳原創電影歌曲）、《無樂不作》、《放生》 等歌曲。