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韓職／韓華鷹守備頻頻拖後腿！韓媒感嘆：王彥程到底做錯什麼？

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韓職／韓華鷹守備頻頻拖後腿！韓媒感嘆：王彥程到底做錯什麼？

聯合新聞網／ 綜合報導
韓華鷹隊台灣左投王彥程。 中央社
韓華鷹隊台灣左投王彥程。 中央社

韓職韓華鷹隊台灣左投王彥程昨天「投一休四」登板，在隊友守備不給力且自身控球不穩情況下，仍繳出5局、6K、0自責分（3非自責）好投。王彥程登板時隊友守備失誤頻繁，讓韓媒也感嘆「王彥程到底做錯了什麼」。

韓媒《StarNews》以「等級就是不一樣，亞洲外援防禦率1.59太誇張！王彥程只休4天照樣飆5局6K無責失精彩好投」為題稱讚王彥程，內文更稱讚他展現出王牌投手的價值。

《StarNews》接著又以「王彥程到底做錯了什麼，因守備失誤竟狂失6分，讓人嘆氣的韓華守備該怎麼辦」為題報導，點出王彥程本季先發4場，22.2局失10分，只有4分是自責。

內文提到，如果這種情況持續下去，王彥程可能被冠上「王哭哭」這種讓人笑不出來的綽號。投手與守備雙雙崩盤的韓華，目前看起來最鬱悶的球員，大概就是王彥程。

王彥程 韓職 韓華鷹

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