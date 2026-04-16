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中職／喬登減少無謂投球首度投滿7局 餅總讚：三場先發內容都很好

聯合報／ 記者葉姵妤／桃園即時報導
統一獅洋投喬登。圖／統一獅提供
統一獅洋投喬登。圖／統一獅提供

統一獅隊今天在桃園棒球場對上樂天桃猿隊，洋投喬登先發7局失2分，連兩戰繳出優質先發，幫助獅隊以7：3拿下二連勝，獅隊總教練林岳平也稱讚，喬登本季三場先發都投出很好的內容。

喬登本季首場出賽對中信兄弟主投5局失2分（1分自責分），送出7次三振，拿下勝投；第二戰對上味全龍隊則是投6局僅失1分，有8K，無關勝敗。今天投滿7局寫下來台最長先發局數，用97球完成任務，有1次保送，送出5K，拿下第二勝並獲選單場MVP。

喬登指出，今天自己的感覺不錯，雖然比賽前段的節奏比較慢，自己一開始身體也有比較遲鈍一些，但後來隨著比賽進行，有慢慢把球速和控球找回來。

他在前6局僅被對手敲出3支安打失1分，投到7局下則面臨滿壘危機，之後被馬傑森敲出高飛犧牲打失掉第2分，喬登賽後坦言，自己最扼腕的是，當時面對馬傑森已先取得球數領先，最後一刻球的位置卻沒有投得很好。

此戰喬登能夠一路投滿7局，林岳平指出：「今天對方很積極攻擊，很多都在淺球數就拿到出局數，主要也是喬登的直球威力有辦法壓制打者的揮棒。」

喬登指出，今天在很多打席都能先取得球數上的領先，也沒有丟太多無謂的球，在球數領先時就能拿下出局數，不像前兩場出賽用球數比較多，沒辦法把局數拉太長。

林岳平 中信 樂天桃猿 統一獅

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