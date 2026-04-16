中職／喬登7局失2分+打線掃12安 獅隊7：3勝桃猿打下二連勝

統一獅本周展開客場五連戰，前兩場在桃園棒球場對上樂天桃猿隊，昨天先贏球終止三連敗，今天延續氣勢，洋投喬登繳出7局失2分的優質先發，打線則是揮出2支安打，加上對手失誤連連，終場獅隊以7：3拿下二連勝，猿隊則吞三連敗。

猿隊今天排出洋投麥斯威尼先發，但開賽起就不斷有狀況，首局獅隊朱迦恩擊出捕手上方飛球，捕手宋嘉翔發生失誤，朱迦恩一路跑上二壘，2出局後蘇智傑揮出二壘打敲回獅隊第1分。

3局上獅隊蘇智傑再敲出安打，潘傑楷一棒轟出右外野兩分全壘打，個人本季首轟出爐，替獅隊打下3：0領先。

麥斯威尼投到5局上又被敲安再投出保送，僅投4.1局就用了95球被換下場，共被敲5支安打，有4次四壞球保送，失3分（2分自責分），本季他的3場先發最多僅投5局。之後蘇俊璋投0.2局，林子崴中繼2局皆無失分。

猿隊打線前4局受限於喬登的封鎖，只擊出1支安打，直到5局下李勛傑揮出二壘打，推進上三壘後，馬傑森再敲安打送回1分。7局下猿隊靠2支安打和保送攻占滿壘，馬傑森高飛犧牲打送回1分，將比數追成1分差。

8局上猿隊換上第4任投手莊昕諺，獅隊連續兩棒上壘，林泓弦犧牲觸擊點向三壘方向，莊昕諺選擇傳三壘但發生暴傳，獅隊跑回1分，之後田子杰、李丞齡的安打都送回分數，獅隊單局再添3分進帳，將比數拉開為6：2。

猿隊在8局下靠何品室融及陳晨威的安打再追回1分，但獅隊9局上有有分數進帳，面對猿隊投手陳柏豪，陳聖平二壘打後靠暴投上三壘，陳重羽安打送回分數，比數形成7：3，最終就以4分差收下勝利。

此戰獅隊喬登先發7局寫個人本季最長先發，用97球，被擊出5支安打，有1次四壞球保送，送出5次三振，失2分，拿下本季第二勝，並獲選單場MVP。獅隊打線全場揮出12支安打，共有5名球員敲雙安。