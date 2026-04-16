日職／林安可重返西武第4棒 敲長打跑回全隊唯一分數

日職西武獅隊今天對上歐力士隊，林安可重回先發第4棒，以指定打擊身份出賽，3打數敲出1支二壘打，還跑回全隊唯一分數，但西武投手群沒能擋住歐力士攻勢，終場西武以1：7落敗。

林安可前役擔任先發第3棒沒有敲出安打，今天棒次調整回第4棒，對上歐力士23歲右投寺西成騎，首打席遭到三振，4局上在1出局後上場，揮出左外野方向的二壘打，是他本周第3支長打（含1轟），接著靠下一棒小島大河的安打跑回全隊第1分，西武先取得1：0領先。

林安可在6局上第三次打擊機會，擊出右外野飛球出局，9局上率先站上打擊區，面度入山海斗選到四壞球保送上壘，單場兩度上壘，但沒能再跑回分數。

西武打線此戰共敲出6支安打，林安可3打數敲1支長打，也選到1次保送、吞下1次三振，跑回全隊唯一1分，目前打擊率2成32。

歐力士隊打線今天則是猛揮14支安打、兩度攻進大局，4局下靠著接連4支安打敲回3分超前比數，8局下更是猛攻一輪多添4分，最終以6分差擊敗西武。