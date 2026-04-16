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韓職／王彥程僅休4天出戰三星獅 5局失3分非責失吞本季首敗

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
韓職韓華鷹隊台灣投手王彥程。聯合報資料照，記者季相儒／攝影
韓職韓華鷹隊台灣投手王彥程。聯合報資料照，記者季相儒／攝影

韓職韓華鷹隊台灣投手王彥程本季第4場出賽，僅休4天後登板，在主場面對目前戰績第一的三星獅隊，主投5局，失3分都非自責分，也沒等到隊友的火力支援，最終韓華以1：6不敵三星獅，王彥程吞下本季首敗。

王彥程今年從日職二軍轉戰韓職，以「亞洲外援」身份獲網羅，開季前3場比賽拿下2勝，有兩場優質先發，投出亮眼且「超值」的表現，人氣也直直飆升。

王彥程過去在日職二軍多維持一周先發一場的節奏，來到韓職後，前三場比賽的休息天數分別為5天及6天（期間因雨延賽），本周則是生涯首次僅休4天登板，且面對目前聯盟排名首位的三星獅。

此戰王彥程首局就出現2次四死球保送，但成功化解一、三壘有人的局面。2局上先因隊友守備失誤讓打者上壘，接著被揮出安打失1分。

3局上王彥程在1出局後投出四壞球保送，雖讓下一棒擊出內野滾地球，但游擊手發生失誤形成一、二壘有人，之後他在2出局後被敲2支安打失2分，三星獅隊取得3：0領先。後兩局王彥程雖沒再失分，投完5局已用95球退場休息。

王彥程今天主投5局是本季最短先發，被敲出6支安打，有4次四死球保送，另送出6次三振也是個人單場新高，失3分都非自責分，防禦率從賽前的2.04再下修至1.59。

王彥程退場時，韓華以0：3落後，打線雖在6局下追回1分，但牛棚仍持續失分，此戰韓華共動用6名牛棚投手吃完後4局，終場以1：6落敗，王彥程也承擔本季首敗。

日職 韓職 王彥程 三星獅 韓華鷹

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