日職／徐若熙明主場先發出戰歐力士 再拚第二勝

日職軟銀隊台灣投手徐若熙休息8天後，明天將迎接本季第三場先發，於主場福岡巨蛋登板對戰歐力士隊，對決26歲右投高島泰都，力拚個人本季第二勝。

徐若熙日職初登板於4月1日客場出戰樂天金鷲隊，主投6局無失分，拿下日職首勝。之後在休息6天後迎接第二場出賽，於福岡巨蛋對上西武隊，再繳7局失1分的好投，在首局挨全壘打失掉唯一分數，但隊友沒有給予火力支援，徐若熙吞下旅日首敗。

徐若熙前兩場出賽防禦率僅0.69，迎接第三場先發前，也獲得更充足的休息時間，休息8天後，台灣時間明天下午5點在主場出戰歐力士隊，再次力拚本季第二勝。

歐力士隊目前戰績9勝7敗，在太平洋聯盟排名第三，團隊打擊率2成46，明天將推出高島泰都先發，本季他出賽2場，合計投9.1局，沒有勝敗紀錄，防禦率3.86。