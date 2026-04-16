韓職／王彥程休4天登板投5局失3分都非責失 韓華鷹5局0：3落後三星獅

韓職韓華鷹隊今天在主場對上目前戰績第一的三星獅，王彥程首度「投1休4」登板，也是他本季第4場先發，主投5局用95球，失3分都非責失，退場時韓華隊0：3落後，王彥程成敗投候選人。

王彥程今天在首局接連投出觸身球保送及四壞球保送，但守住一、三壘有人的局面沒失分。2局上則是在1出局後遇上危機，因隊友守備失誤製造首位上壘者，接著被第9棒敲出安打失1分。

3局上王彥程在1出局後投出保送，接著讓打者擊出游擊滾地球，但游擊手傳二壘失誤，形成一、二壘有人，王彥程雖飆K抓下第2個出局數，接著連續被敲兩支安打失2分，三星獅取得3：0領先。

王彥程接著在第4局也投出1次保送，沒有失分，續投5局上雖被敲2安也成功守成，投完5局退場。韓華前5局則是受限於三星獅隊先發洋投胡拉多（Ariel Jurado）的壓制，沒有攻下分數。

此戰王彥程主投5局用95球，是他本季最短先發，被敲出6支安打，有4次四死球保送，也送出6次三振，失3分都非自責分。