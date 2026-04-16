中職／王柏融對桃猿挑戰生涯百轟 曾豪駒：努力封鎖他

樂天桃猿明天起將作客高雄澄清湖棒球場對上台鋼雄鷹，對手陣中的強打王柏融將要挑戰個人中職生涯百轟里程碑，對此猿隊總教練曾豪駒笑說：「全力阻止，但看到他百轟我們也會很開心。」

王柏融過去效力於Lamigo桃猿隊（樂天桃猿前身）時，不到4個球季轟出86支全壘打，他旅日返台後，過去兩個球季在台鋼雄鷹累積10轟，今年開季則是前12場出賽就敲3轟，中職生涯全壘打數累積至99轟。

明天起台鋼雄鷹在主場與猿隊進行三連戰，王柏融有機會對前東家完成生涯百轟成就。猿隊總教練曾豪駒過去是王柏融在猿隊時的打擊教練，如今成對手，他也要避免球隊成為苦主，曾豪駒笑說：「我們會努力封鎖他。」

今年王柏融開季找回好的打擊狀況，曾豪駒也有感，他有慢慢找回過去好的揮擊，「這幾年他的揮擊有比較猶豫，但看起來今年有找回過去好的狀況。」至於王柏融挑戰百轟，他提到，紀錄都是球員所嚮往的，會全力阻止他，但看到他完成百轟也會替他開心。