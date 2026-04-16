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中職／獅子軍再現「投手王國」？五月有望組4洋投+5土投華麗輪值

聯合報／ 記者葉姵妤／桃園即時報導
統一獅總教練林岳平。記者季相儒／攝影
統一獅總教練林岳平。記者季相儒／攝影

統一獅隊開季還有多名主力球員在傷兵名單中，雖都在歸隊的進度上，但總教練林岳平透露，四月預計仍會維持現有的陣容應戰。而待江少慶、林詔恩歸隊後，五月可望能組成「4洋投+5土投」的華麗投手陣型，再現「投手王國」。

獅隊隊長陳傑憲今年在經典賽挨觸身球造成手指骨裂，目前持續復健中，林岳平透露，明天他會再次回診，依檢查報告評估他適不適合開始在二軍出賽，因此依這樣的進度，下周要歸隊的機會不大。

本季轉戰獅隊的投手江少慶則是預計22日再進行下一場二軍出賽，視他投完後的狀況再進行評估，有機會在五月歸隊，左投林詔恩同樣還會在二軍再投一場，林岳平指出，歸隊時間點可能會和江少慶差不多。

獅隊開季已啟用3名洋投獅帝芬、布雷克、喬登，第4名洋投銳力獅下周準備出賽。而目前已出賽的兩名本土先發包括郭俊麟、胡智爲，本周日將由張宥謙登板，五月江少慶、林詔恩若能順利回歸，將組成5大本土先發，與4洋投共組豪華陣容。

林岳平表示，目前球隊的規畫，下周開始會使用4洋投輪替，剩下的天數就交給本土投手，「現在的方式是，讓本土投手來循環，先不管有幾位，也許不會讓他們固定先發，但會明確讓他們知道哪一天要先發。」

若是5名本土先發都能順利出賽，依照餅總的規畫，可能會將其中一位移至牛棚擔任長中繼的角色。他也指出，現階段仍會讓本土投手輪著出賽，「目前裡面確實還沒有一個先發投手的完成體，能夠很明確可以整季投120局、150局的投手，目前看不到。」

林岳平 中職 統一獅

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