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中執／王柏融百轟倒數…猿隊將「努力封鎖」 威能帝：不會是這一天
台鋼雄鷹隊王柏融生涯百轟倒數，未來3連戰將遇上老東家樂天桃猿隊，猿隊總教練曾豪駒要「努力封鎖」，明天先發洋投威能帝（Pedro Fernandez）也說：「（百轟）不會是這一天。」
王柏融今年開季前12場敲出3轟，將中華職棒生涯的全壘打數推進到99轟。
猿隊自明天起，將至高雄澄清湖棒球場作客3連戰，曾豪駒今天賽前受訪時表示：「紀錄都是球員嚮往的，看到他有機會百轟我們還是開心，但還是要全力阻止。」
王柏融有86轟是效力Lamigo桃猿隊時敲出，曾豪駒作為曾經的戰友，也觀察到今年的王柏融不一樣了，「過去幾年在揮棒上比較猶豫，今年有回到過去好的狀況。」
至於屆時會不會用四壞球防備王柏融？曾豪駒笑說：「還是交給場上對決。」
另外，威能帝也準備好迎戰，他在今年投完開幕戰後，因為肩膀緊繃，預防性下二軍，明天將歸隊先發，要避免成為紀錄一員，威能帝笑說，希望王柏融百轟會是在其他日子，「不會在我登板的這一天。」
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