中職／古林睿煬遭火腿隊抹消登錄 林岳平秒答「下周二軍先發」

日職火腿隊台灣投手古林睿煬，今天被抹消一軍登錄，他昔日在統一獅隊的總教練「大餅」林岳平早已得知消息，並且透露火腿對他接下來的安排，「他下周就會在二軍先發。」

古林睿煬今年在參與經典賽後回歸火腿，但角色從原本的先發轉為後援出賽，而他開季至今出賽5場，共投4.1局，被敲出4支安打（1轟），送出7次三振，失3分自責分，防禦率6.23，仍在適應這個較為陌生的角色。

今天火腿將古林睿煬降二軍，將主力牛棚齋藤友貴哉拉上一軍，餅總今天在中職賽前被問及此事，早有掌握愛徒的狀況，「他下去（二軍）啦！下去調整先發。」林岳平透露，古林睿煬下周就會到二軍回到先發角色出賽。

林岳平指出：「古林睿煬的角色，過去沒有用這個方式（後援）打過職業生涯，不敢說他會怎麼樣，如果有讓他中繼、後援打了一年後再來評論，現在很難斷定好與壞，今年就是單純球隊戰力上的缺損，回先發也是火腿想救救他的先發，現在也有幾個人不太穩定。」