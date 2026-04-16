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日職／開季後援出賽5場防禦率6.23 古林睿煬今被抹消一軍登錄
日職北海道火腿鬥士隊台灣投手古林睿煬，今年開季前轉任後援，至今出賽5場，防禦率6.23，今天被火腿抹消登錄，目前日職一軍台將剩徐若熙（軟銀）、宋家豪（樂天）及林安可（西武）3人。
古林睿煬在今年經典賽後回歸母隊火腿，但角色從先發轉任後援，本季在一軍登板5場，共投4.1局，被敲出4支安打（1轟），送出7次三振，失3分自責分，有1次中繼成功、吞下1敗。
古林睿煬前一場出賽為12日對上軟銀隊，投0.2局用22球，被周東佑京敲出2分砲，最快球速152公里，賽後火腿總教練新庄剛志雖說「沒有問題的」，但相隔4天後，古林睿煬今天賽前被抹消一軍登錄，火腿改登錄齋藤友貴哉。
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