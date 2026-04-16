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中職／評論兄弟鄭浩均態度問題引熱議 蔡明里道歉：我是真的急了

聯合新聞網／ 綜合報導
中信兄弟隊投手鄭浩均。本報資料照片
中信兄弟隊投手鄭浩均。本報資料照片

中信兄弟隊本土投手鄭浩均日前退場時不理會捕手陳統恩，不滿情緒全寫在臉上。資深主播蔡明里說重話：「你把情緒擺前面，那我們情緒要擺哪邊？」兄弟總教練平野惠一昨天受訪時透露是Pitchcom延遲問題，蔡明里也發文致歉。

鄭浩均前天比賽與捕手陳統恩溝通不順，出現2次投球超時違規，總計3.1局狂失8分。退場時鄭浩均未理會陳統恩試圖擊掌，且表情看起來不開心。

對此平野惠一受訪時提到，Pitchcom出現訊號延遲問題，鄭浩均因接收暗號不流暢影響專注度，在場上展現較為急躁的情緒。

得知真相的蔡明里發文重申，「我在中信兄弟官方頻道服務，一直以提供正向歡樂的內容為主軸，昨晚我在比賽中的一段感想，仔細想想並不是很妥當，後續也被轉載擴散，有些被放大解讀，甚至有點超譯，已經不完全是我原本的意思，因此造成一些紛擾，我也覺得金歹勢（很抱歉）。我嘴巴一直要大家、球員冷靜，沒想到最不冷靜的是我，我想我是真的急了！」

鄭浩均 中信兄弟

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