中職／張政禹延長賽關鍵安 龍1比0險勝悍將

中華職棒味全龍與富邦悍將隊今天在新莊棒球場雨中纏鬥，正規9局打完兩隊都無法得分，10局上龍隊才靠張政禹的安打得到寶貴1分，以1比0拿下勝利。

此戰打到4局下曾一度因雨暫停，恢復比賽後，悍將打出1出局、滿壘的大好機會，然而戴培峰敲出的中外野飛球遭到郭天信接殺，並且傳回二壘封殺離壘過遠的跑者，形成雙殺守備。

7局上悍將換由張奕登板後，龍隊一度靠李凱威、王順和開局連2安製造攻勢，然而接下來林辰勳先敲出飛球出局，張政禹敲出右外野飛球被孔念恩接殺，孔念恩回傳一壘封殺，回敬雙殺守備。

悍將先發投手游霆崴今天投滿6局，被敲3支安打無失分，上次投到6局以上無失分已經是2021年4月25日；龍隊先發投手魔神龍（Marcelo Martinez）則是5.1局被敲6支安打，無失分，2人都無關勝敗。

第9局兩隊上演相似劇碼，9局上悍將「守護神」曾峻岳在1出局後被連敲2安，但也連續2次三振化解危機；9局下龍隊林鋅杰在1出局後因為安打、四壞製造危機，但也複製連續2K。

進入延長賽啟動突破僵局制，二壘有人情況下，龍隊在10局上靠張政禹的安打得到第1分，但後續1出局、滿壘未能追加分數；10局下悍將執行打帶跑戰術卻導致跑者出局，後續周佳樂三振、葉子霆滾地球出局，悍將無法得分。

謝謝教練沒下短打令 張政禹低潮中敲致勝安

【中央社新北15日電】

味全龍隊今天在延長賽10局上靠著張政禹關鍵安打，以1比0險勝富邦悍將隊。張政禹坦言開季至今低潮許久，希望這支安打能夠解放綁手綁腳的心情，「謝謝教練沒有叫我短打。」

中華職棒今晚在新莊棒球場的龍隊與悍將之戰，正規9局打完都無法得分，10局上在二壘有人下，張政禹敲安攻下分數，他表示：「教練團給我信心，叫我大膽打，沒有下要我短打。」

張政禹今天賽前打擊率僅1成54，他也坦言，一度以為延長賽的打席會被換下，「但好像沒人了。」低潮的期間，教練、隊友都給自己鼓勵，「希望這支安打後，可以放得開。」

龍隊先發投手魔神龍（Marcelo Martinez）5.1局無失分，因為手指破皮而提前退場，總教練葉君璋表示，魔神龍雖然春訓調整慢一些，但今天呈現出教練團想看到的內容，尤其第4局即使遇到因雨暫停，他仍不斷準備，就是不知道破皮狀況是否會影響下一場登板。