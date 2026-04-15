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中職／林岳平讚林泓弦攻守俱佳「相當穩健」 捕手輪流上場不連三
統一獅隊今年開季大量啟用「幼獅」，其中20歲內野手林泓弦今天對上樂天桃猿隊，繳出攻守俱佳的表現，敲回2分打點，讓總教練「大餅」林岳平也給予肯定，稱他已成為「相當穩健的選手」。
林泓弦今天擔任先發二壘手、打第9棒，首打席靠犧牲觸擊把隊友推進上得點圈，4局上在壘上有人時敲滾地球貢獻打點，6局上的安打也送回分數，打擊上繳出3支1、2打點表現，守備也有多次精彩演出。
林岳平表示：「他目前看起來，近況和能力都變成是相當穩健的選手，今天有滿關鍵的守備，一次短打和兩打點也都相當好。」餅總提到，球隊有給他很多出賽的機會，也希望他加快一點成長。
至於今天先發捕手排出23歲的張翔，與洋投布雷克搭配，布雷克對於彼此的配合也給予好評，「去年及今年春訓都有搭配過，覺得兩人搭配起來滿舒服的，我也很信任他。」
而張翔連續兩戰先發蹲捕，打擊上都有發揮，昨天對上味全龍隊開轟，今天則繳出雙安表現，林岳平表示：「他是要有辦法連續出賽，現在先一場一場完成，出賽數穩定之後，再來評估讓他連續蹲的狀況。」
林岳平指出，目前先發投手不會有固定搭配的捕手，希望讓捕手們都能輪流上場，「應該會是連蹲兩場後休息，以盡可能不要連三的狀況下去安排。」
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