中職／連兩戰至少7局好投 布雷克：今年直球控球狀況特別好

統一獅隊布雷克今天先發出戰樂天桃猿，先發7局失1分拿下本季首勝，近期連兩場出賽都投出至少7局僅失1分的優質先發，布雷克透露，今年開季感覺直球的控球狀況確實特別好。

布雷克本季首度對上猿隊，今天在桃園棒球場登板，與捕手張翔搭配，前6局只被敲出3支零星安打，直到7局下被接連敲出2安失1分，最終仍以好投幫助球隊以5：1拿下勝利，拿下本季第一勝並獲選單場MVP。

布雷克指出，今天自己的感覺很不錯，而雖然直球的控球一直是自己的強項，但今年開季確實有感覺，這方面做得比以往更理想。

此戰他雖然在7局的投球中僅送出3次三振，前一戰則是7.2局僅1K，但都能有效壓制對手。布雷克指出，這也是自己的投球風格之一，他提到，自己的目標並非追求三振，而是希望能把自己的投球局數拉越長越好。

「主要是想要能先取得球數的領先，再製造打者無效的擊球，如果拿到2好球後或許會想追求三振，但如果能在球數領先時，就讓打者擊出軟弱的擊球拿到出局數也很好。」而這樣的投球風格，也需要和隊友合作，布雷克說：「守備幫了我很多忙。」

布雷克的好投幫助獅隊終止近期三連敗，為本周的客場五連戰打下好的開始，「第一場拿到比賽勝利，對球隊的氣氛、士氣都有正面影響。」