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圖輯／中職布雷克7局好投 助統一獅5：1擊敗樂天桃猿 中止3連敗
樂天桃猿隊今天在桃園主場出戰來訪的統一獅隊，雙方先發皆推出洋投先發，樂天桃猿派出摩爾曼先發對上統一獅隊的布雷克。
樂天桃猿隊先發投手摩爾曼主投5.1局失5分（4分責失）吞敗，統一獅隊先發投手布雷克主投完7局失1分奪下勝投，並獲選單場MVP。
4局上統一獅隊潘傑楷擊出1分打點安打，林培緯擊出1分打點二壘安打，林泓弦擊出內野滾地球送回三壘跑者；5局上統一獅隊潘傑楷擊出內野滾地球送三壘跑者朱迦恩回本壘得分；6局上統一獅隊林泓弦擊出1分打點安打；7局下樂天桃猿隊宋嘉翔擊出1分打點安打。終場統一獅隊以5：1擊敗地主樂天桃猿隊，中斷3連敗。
《獅王背後的故事》
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