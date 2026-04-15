中職／王維中6.2局無失分奪久違勝投 兄弟開季12戰吞10敗平隊史最慘

台鋼雄鷹今天在台中洲際棒球場以4：0完封中信兄弟，拿下4連勝續坐聯盟龍頭，王維中先發6.2局無失分，睽違近2年再繳優質先發，拿下轉隊後首勝；中信兄弟則是成為本季首支吞下10敗的隊伍，開季前12戰吞10敗追平隊史紀錄。

中信兄弟洋投羅戈「投1休4」再登板，今天對上台鋼，在第3局就遇上危機，2出局後林家鋐揮出安打，陳文杰掃出二壘打敲回第1分，吳念庭在二、三壘有人時敲出安打再送回2分，台鋼單局進帳3分，之後在第9局再添1分，並靠投手群也合力封鎖對手。

台鋼先發投手王維中本季第二度先發登板，主投6.2局用91球，被揮出4支安打，沒有出現保送，送出3次三振，投到7局下2出局後，留下一壘有人的局面退場，由哥哥王躍霖登板替他抓下第三個出局數，兄弟接力出賽，力保不失分，牛棚也替他守住勝利。

王維中前一次投超過6局已是2024年6月18日，效力於味全龍隊時期，對台鋼雄鷹繳出7局失3分的優質先發吞敗，如今睽違近2年再繳優質先發，且拿下勝投，是繼2025年4月6日後，等了374天後再奪勝投，也是轉戰台鋼後的第一勝，獲選單場MVP。

兄弟羅戈此戰主投6局，被敲出6支安打，有1次四壞球保送，送出8次三振，失3分都是自責分，苦吞3連敗。