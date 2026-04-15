中職／布雷克7局失1分 獅隊5：1宰猿隊終止三連敗

統一獅隊今天作客桃園棒球場對上樂天桃猿，打線靠著8支安打的串連，5局起連三局攻下分數，加上洋投布雷克先發7局失1分壓制猿隊打線，終場獅隊以5：1勝出，終止近期三連敗，猿隊則在主場吞下二連敗。

猿隊今天推出洋投魔爾曼先發，獅隊打線在4局上由林子豪的二壘打敲開攻勢，之後潘傑楷安打，林培緯二壘打都送回分數，陳聖平、張翔連兩棒獲保送，林泓弦的內野滾地球也帶有1分打點，獅隊單局攻下3分搶下領先優勢。

5局上獅隊朱迦恩選到保送、林子豪安打，潘傑楷在三壘有人時擊出滾地球追加1分。第6局獅隊張翔擊出游擊後方飛球，靠馬傑森接球失誤站上二壘，林泓弦面對猿隊牛棚左投王志煊再敲安打，送回壘上隊友，獅隊將比數拉開為5：0。

猿隊打線此戰遭到獅隊洋投布雷克壓制，前6局僅出現3支安打，其中馬傑森敲2安、林智平有1安，沒能攻下分數。直到7局上林智平揮出二壘打，再靠宋嘉翔的適時安打破蛋，將比數追成1：5，但也成為此戰唯一得分。

獅隊布雷克今天先發7局，被擊出5支安打，有3K，失1分，拿下本季首勝，也獲選單場MVP。之後高偉強、高塩將樹各投1局無失分，守住勝利。

猿隊魔爾曼主投5.1局，被敲出6支安打，有3次四壞球保送，送出4次三振，失5分（4分責失），吞下本季第2敗。

樂天桃猿洋投魔爾曼。記者季相儒／攝影

統一獅隊林子豪單場雙安。記者季相儒／攝影

統一獅隊先發投手布雷克。記者季相儒／攝影