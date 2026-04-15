日職／林安可4打數無安打 宋家豪1球抓2出局數奪本季第2勝

日職西武獅隊今天客場對戰歐力士隊，林安可擔任先發第3棒、指定打擊，4打數沒有敲出安打，終場西武隊以1：3落敗。另一場樂天金鷲隊與軟銀鷹隊之戰，宋家豪只用1球抓下2個出局數化解危機，靠著隊友村林一輝敲致勝轟，拿下本季第2勝。

西武隊台灣外野手林安可前兩場出賽都有長打表現，今天回到前段棒次，對上歐力士洋投艾斯皮諾沙（Anderson Espinoza），首打席擊出三壘方向的界外飛球出局，3局上在球隊0：1落後，一、二壘有人時上場，揮出左外野飛球出局，5局上第三打席則遭到三振。

8局上林安可對決歐力士隊第三任投手山崎颯一郎，敲出游擊方向滾地球出局，此戰合計4打數沒有擊出安打，吞下1次三振。西武打線全場則是僅靠佐藤太陽的陽春砲轟回唯一分數，終場以1：3落敗。

林安可至今出賽15場，53打數擊出12支安打，有5支二壘打和1發全壘打，敲回4分打點、跑回4分，打擊率2成26。

至於樂天金鷲隊今天客場對上軟銀鷹隊，先發投手古謝樹投到7局下讓對手追成2：2平手，留下1出局一、三壘有人的場面退場，樂天換上台灣投手宋家豪登板接替。

宋家豪登板後投第1球就讓今宮健太擊出中外野飛球出局，且三壘跑者牧原大成想拚本壘但被中外野手辰己涼介阻殺出局，形成雙殺，宋家豪只用1球抓下2個出局數化解危機。

8局上樂天打線靠著村林一輝轟出左外野陽春全壘打敲回超前分，也打下此戰致勝分，終場樂天以3：2勝出，宋家豪收下本季第2勝。本季他合計出賽7場，共投6.1局失1分，防禦率1.42，拿下2勝1中繼。