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中職／廖任磊赴美訓練球速增 當年差點改拚美國職籃

中央社／ 新北15日電
富邦悍將隊投手廖任磊。 報系資料照
富邦悍將隊投手廖任磊。 報系資料照

富邦悍將投手廖任磊本季最快球速已飆至154公里，他歸功於季前赴美訓練，讓發力更有效率；此外，擁有201公分身高的他也自曝，國中去美國時險些被美國職籃教練「招募」的趣事。

廖任磊過去在中華職棒最快球速155公里，已是4年前，近2年最快只投到151公里；今年4月6日卻在新莊棒球場投到154公里，找回過去的火球，休賽季他曾與隊友黃保羅一起前往美國亞特蘭大的私人訓練機構練習，掌握投球的控制力。

「我不用刻意去想我要怎麼丟。」廖任磊今天接受中央社記者訪問時說：「我可以更有效率地發力去丟球。」在美國的訓練上，能夠針對個人的技術細節去調整，「基本的東西，比如發力、重心移動，每個人都不太一樣，但目標是一致的。」

不過談到今年球速增加，廖任磊表示，目前中職各球場測速仍有落差，就球隊內部Trackman的數據，最快球速跟前2年沒有太大差距，然而均速確實有提升。

廖任磊國中時曾到美國接觸重量訓練，剛好遇到美國職籃休士頓火箭隊發展聯盟的教練，看到廖任磊高大的身材，問他：「要不要改打籃球？」3年後看有沒有辦法選秀，後來是媽媽一句話「你小顆的（棒球）都打不好了，還要打大顆的（籃球）」廖任磊想想也是，繼續留在棒球路上奮鬥。

美國 中央社 黃保羅

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