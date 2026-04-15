中職／悶17打席後猛打賞被陳晨威虧「偷安打」 何品室融：分我幾支啦

樂天桃猿20歲新秀何品室融揮別開季前17打數0安打的狀況，12日對上中信兄弟不僅首打席就擊出首安，且繳出單場3安猛打賞的表現，何品室融坦言「心態上稍微比較舒服一點」，但仍絲毫不敢放鬆，「每一場都要把能做的事情做好。」

何品室融今年首度進入開季一軍名單中，是教練團屬意的開路先鋒人選，但他開季還在找感覺，棒次也從第1棒被調往第9棒，前5場出賽都沒能敲出安打，直到12日對戰中信兄弟，單場敲3安打，還被當天5支0的學長陳晨威開玩笑，「他說我偷他安打，我說分我幾支啦。」

何品室融在季前熱身賽雖繳出亮眼表現，但開季沒能延續同樣的火熱手感，猿隊總教練曾豪駒指出，他開季後遇到的投手強度比較高，有一些也是他第一次面對，需要一些時間適應，「等他整個揮擊的狀況穩定下來，不要一下子就決定說他到底行不行，有能力的選手要長期觀察。」

何品室融認為，每一天的狀況都不一定，「熱身賽可能只是剛好感覺好，球種也有設定到，大家就會說我打得好。」他也直言，狀況好壞其實自己最清楚，但狀況好時也未必就有好成績，「打安打不是簡單的事情，不是做得好就能安打，打得好也不一定安打。」

雖前一場比賽繳出猛打賞，何品室融說：「打3支好像很棒，但那場比賽球隊輸球，自己的成績也不是很漂亮，不能因為這樣就放鬆。」他也自認不是很有信心的選手，「要百分之90能做到的事情，我才會比較有自信，但打擊是失敗率七成的東西，我對打擊不會很有自信，希望能比較有想法去跟投手對決。」

從原先教練團設定的開路先鋒調往第九棒，何品室融倒不覺得有太多差別，「我本來就是需要機會的人，不管第幾棒，就是要把握機會。」但開季前兩場在台北大巨蛋扛第一棒沒能敲安打，他笑說：「很可惜沒有把握住機會，如果打起來的話，真的是滿帥的。」

而陣中同樣來自花蓮的學長馬傑森，4月10日在個人生涯第986打席敲出生涯首轟，何品室融說：「我國中時他高中，在我認知裡他就是很有力量的打者，連安打都那麼難了，全壘打更難，有機會見證他的首轟好棒，希望他也可以見證我的首轟。」

馬傑森當天開轟後的下一位打者，也正好就是何品室融，回憶當時，他苦笑說：「那個打席，我打他下一棒很尷尬，因為大家都在幫他加油，我站在打擊區，覺得很像被世界孤立的感覺。」