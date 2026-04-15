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中職／張育成重返悍將先發 疲勞缺陣與經典賽有關
中華職棒富邦悍將隊強打張育成昨天缺陣，加上賽前未現身戶外練習引起關注。今天他回到先發打線，也親自解釋缺陣「就是單純疲勞」，原因與球季前參加棒球經典賽有關。
悍將在今年中華職棒球季的前9場比賽，張育成都擔任先發，昨天沒先發、也未出賽，賽前也僅在室內進行打擊練習。總教練後藤光尊認為，連續出賽難免身體疲勞，但他仍會在一軍。
今天張育成回到悍將先發第3棒、指定打擊。對於缺陣一事，他表示，賽前感覺身體疲累，不想影響到團隊的攻勢，因此告知教練；目前狀況已有好轉，之前「有點像中暑，好累的感覺」，後續就是靠泡冰水、按摩等方式恢復。
張育成今年季前曾參加世界棒球經典賽（WBC），提早開機之下，疲勞也來得早。他表示，2023年參加經典賽就曾遇到，當時回到美國職棒球隊後，也有同樣感覺。
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