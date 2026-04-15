中職／江少慶二軍1.1局失5分餅總說「無妨」 林子崴首戰投到144公里

統一獅隊投手江少慶持續為重返一軍做準備，自本月起開始在二軍出賽，今天第二場登板，對上台鋼雄鷹二軍，在設定的用球數之下，僅投1.1局失5分（4分自責分）退場，對於這樣的結果，獅隊總教練林岳平淡回兩個字「無妨」。

江少慶在近期二軍開始復健賽計畫，7日對上富邦悍將隊二軍，主投2局用27球，被敲1安，有2次三振，沒有保送，無失分。今天第二場出賽，僅投1.1局面對10名打者，被揮出2支安打，有4次四壞球保送，失5分（4分自責分）。

對於江少慶在二軍第二場的表現，林岳平對於結果並不在意，但他提到，「他（江少慶）投起來的狀況，感覺跟身體的運作是偏離的。」餅總也笑說：「原訂投45球，只是只投1.1局就結束了。」

林岳平表示，江少慶是受傷再回來的選手，在經過傷勢後，能不能再回來原本的樣子不知道，狀況也不可能一直在高峰，就看他在這一週內怎麼去做調整，「22日再上去投，說不定他會獲得不同的想法。」目前都還是按照原訂計畫繼續進行。

至於左投林子崴今年開季在二軍調整，昨天在二軍首度登板，後援登板投1局，用7球解決3名打者，沒有失分，林岳平表示：「如果像是昨天那樣的內容，球隊有需要的話，就會拉他上來。」餅總也直呼：「好久沒看到144（公里）了。」但以林岳平的標準，林子崴投到這樣的球速還不夠，「只要他手不要再有傷勢，就能慢慢去建立投球。」