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中職／鄭浩均被打爆與捕手有關？平野惠一稱Pitchcom出現延遲問題

聯合新聞網／ 綜合報導
鄭浩均(右)昨日出賽，發生投捕溝通問題。 中信兄弟提供
鄭浩均(右)昨日出賽，發生投捕溝通問題。 中信兄弟提供

昨日中信兄弟4：8不敵台鋼雄鷹，中信先發鄭浩均在比賽中頻頻對配球搖頭、退場時未與捕手陳統恩擊掌皆引發熱議，今天中信總教練平野惠一給出說明，表示昨日Pitchcom設備出現延遲，因而導致投捕節奏受影響。

鄭浩均昨天投了3.1局失8分自責7分，被擊出9支安打，包括被王柏融打出三分砲，防禦率拉高至5.87。

據報導，平野惠一今天解釋說：昨日前幾局投手使用的Pitchcom出現訊號延遲問題，未在第一時間發現是硬體問題，但對投手鄭浩均來說，接收暗號的不流暢直接影響了他的專注度，也因此在場上展現出較為急躁的情緒。

平野惠一並表示透過這次經驗，未來針對軟硬體設備須制定更仔細的應變機制，以避面類似情況再次發生。但他還是稱讚鄭浩均是名有責任感的投手，認為他在壓力下試圖靠自己克服困難。

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