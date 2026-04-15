中職／準備歸隊前再傳傷勢 林靖凱在家跌倒撞到頭

統一獅隊內野手林靖凱近年受傷勢所苦，開季已在二軍開始出賽，依照原訂進度，原本有機會在近期回歸一軍，但近期在二軍連兩戰缺席，獅隊總教練「大餅」林岳平透露，他在家中跌倒造成頭部及嘴唇有外傷，歸隊進度將在復原後重新評估。

林靖凱去年進行左膝半月板縫合手術，經過超過半年的復健後，近期已在二軍出賽，但打了7場比賽後，本周比賽又缺席，林岳平透露：「兩、三天前，他在家裡整理時，爬高不慎跌倒撞到頭，額頭、嘴唇有外傷。」

林岳平指出，林靖凱目前沒有腦震盪的狀況，但頭部有外傷進行縫合，傷口至少需要一周至十天才能痊癒，等外傷復原後再重新開始調整，「就等十天後再看看狀況。」

依照獅隊教練團原訂的安排，原本有計畫在近期就將膝傷復原的林靖凱拉上一軍，但如今在又出現意外傷勢，歸隊計畫將延後，時間暫時無法評估。