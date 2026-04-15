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中職／江少慶控球大走鐘！1.1局狂失5分、防禦率破10

聯合新聞網／ 綜合報導
統一獅隊投手江少慶。 圖／統一獅隊提供
統一獅隊投手江少慶。 圖／統一獅隊提供

統一獅江少慶今天迎來第2場復健賽，面對台鋼雄鷹隊二軍大走鐘，1.1局投出4次四壞保送，失掉5分，防禦率暴漲至10.80，最快球速151公里。

江少慶面對首名打者曾昱磬就投出保送，第二棒黃劼希敲投手前滾地球，先抓到1個出局數，但一壘手全紹凱傳三壘失誤，讓曾昱磬跑回本壘得分。江少慶接下來又投出保送，隨後連續解決2名打者，結束這半局。

2局上，江少慶開局又投出保送，隨後被吳柏萱敲安攻佔二、三壘，顏采丞擊出滾地球，再添1分，朱盟又補上1分打點的適時安打。江少慶面對曾昱磬又投出保送，留下2名跑者，被換下場休息。

獅隊投手楊強森被敲3分打點的二壘打，其中2分算在江少慶頭上。總計江少慶47球只有21顆好球，1.1局被敲2安，4次四壞保送，失5分有4分自責，二軍防禦率升至10.80。

江少慶 統一獅

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