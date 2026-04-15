韓職／自曝遭言語暴力、躲在廁所哭 韓啦啦隊鄭嘉睿：暫停工作接受治療

前韓國職棒起亞虎隊啦啦隊長鄭嘉睿，今天在社群平台發文透露，曾在工作時遭受辱罵與言語暴力，比賽前一直躲在廁所裡哭。目前正接受治療，將減少與粉絲見面機會。

鄭嘉睿在起亞虎跳了8年啦啦隊，去年更成為隊長，但今年只有在籃球和排球場上應援。鄭嘉睿今天發文透露自己受到職場霸凌，「工作過程中，我曾在很多人面前遭辱罵與言語暴力。我也曾想過是不是我做錯什麼、是不是我的問題，但怎麼想都無法說服自己。因為害怕，我在比賽開始前一直躲在廁所裡哭，直到最後。」

「那天比賽我沒有跳完，嚴格來說我原本想撐著，但被要求離開。沒能遵守和大家的約定，真的很抱歉。這件事對我個人來說打擊很大，有經歷過同樣事情的同事們給予安慰，目前我一邊接受治療，一邊慢慢恢復中。」

鄭嘉睿談到同事的幫助，「雖然有很多同事遭遇過和我一樣的事，並不是好事，但有很多願意相信我支持我的人，讓我可以暫時停下工作、專心接受治療，真的很感謝。未來可能比較少有機會和大家見面，對於一直支持我、和我有約定的你們，感到抱歉與遺憾。」

鄭嘉睿在留言區補充說，「現在的不安與憂鬱，好像把我整個吞噬，一直以為自己很堅強，但原來一直壓抑累積的情緒，最終還是爆發。我真的希望後輩們，別再經歷這樣的事。希望看到這篇文章的每個人都明白，不經意說出口的辱罵與惡言，足以毀掉一個人的一生的。」

鄭嘉睿曾隨起亞虎隊兩度來台應援，中職富邦悍將隊應援團長Travis、成員安娜和丹丹都現身留言區鼓勵。台灣球迷也紛紛表示，「台灣的朋友都很喜愛妳！都在台灣等妳」、「來台灣吧 這裡的球迷們很友善的」、「來台灣工作吧，台灣沒這麼高壓薪水又高，也不大男人主義」。