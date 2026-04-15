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少棒／棒協公告選拔賽球棒變更 避免球隊混淆、國際賽拿錯球棒

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
棒協公告少棒選拔賽球棒變更，圖為日前進行的謝國城少棒賽。 中央社
棒協公告少棒選拔賽球棒變更，圖為日前進行的謝國城少棒賽。 中央社

中華棒球協會今天公告，少棒選拔賽球棒變更，除了配合世界規範，也為避免造成國際賽拿錯球棒的情形發生。

棒協公告內容如下

世界棒壘球總會（WBSC）在2025年第8屆世界盃U12少棒錦標賽時，為考量球員比賽的安全性，將原本比賽使用球棒將由過去的「BPF（Bat Performance Factor）球棒性能係數，簡稱彈性係數」1.15下修為1.0，使其彈性係數接近木棒材質，另外也認可USA baseball（USA Bat）認證之球棒也可在比賽中使用。

本會從今年5月23日至31日間舉行的115年華南金控盃全國少棒錦標賽，將國內選拔賽事之球棒認證比照WBSC世界標準，球棒規定除配合世界規範外，也為避免球隊混淆，造成國際賽事拿錯球棒情形發生，且所有國內、外賽事統一規格，相對也能減少球隊為了特定盃賽購買不同款式球棒的負擔，也讓球員都能更熟悉比賽球棒的使用。

將於8月9日至15日於中國杭州瓜瀝棒球場開打的2026年第12屆亞洲盃少棒，相關球棒規定，本會也將等亞洲棒球總會正式通知比賽球棒型號規範後，準備符合亞洲盃規定的球棒供培訓隊集訓。

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