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中職／塞揚強投包爾經紀人現身新莊城堡 悍將球團做出回應
2020年國聯塞揚獎得主包爾（Trevor Bauer）的經紀人瑞秋（Rachel Luba），昨天被發現在新莊棒球場，觀看富邦悍將與味全龍隊之戰，引發球迷遐想，是否有機會看見包爾來台獻技。
包爾日前確定加盟獨立聯盟長島鴨隊，並透露自己還收到中職、韓職、日職的合約，不過包爾的經紀人出現在新莊球場，仍引發球迷們遐想。
對於瑞秋造訪新莊球場觀賽一事，富邦悍將球團回應：「瑞秋是洋投愛力戈經紀人，此次亞洲個人行程，球團不便多做回應。」
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