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日職／讚徐若熙「在日本也行得通」韓媒：韓國投手全面潰敗
徐若熙今年加盟日本職棒軟銀隊，前2場都交出優質先發且防禦率0.69。韓媒「體育朝鮮」撰文感嘆當今台韓投手的水準差距。
徐若熙日職前2戰分別繳出6局0失分、7局失1分的好表現。體育朝鮮以「在亞洲最強日本也行得通的台灣投手，韓國投手全面潰敗」為題報導，內容提到，雖然徐若熙第2場吞下敗投，但能在亞洲競爭最激烈的日職連2場優質先發，足以留下深刻印象。
韓媒認為，台灣投手不僅成功挑戰日職，更逐漸站穩舞台。像古林睿煬、孫易磊和宋家豪等人，無論在先發或牛棚都扮演重要角色。
反觀過去韓國曾有在日本大放異彩的投手，如宣銅烈、林昌勇、吳昇桓，如今卻難見接班人。相較台灣近年投手實力崛起，韓國新生代投手培養上出現斷層，也在國際賽場逐漸顯現差距。
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