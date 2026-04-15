中職／兄弟鄭浩均疑不滿捕手陳統恩 蔡明里：我們情緒擺哪邊？

中信兄弟隊本土王牌投手鄭浩均昨天3.1局狂失8分，退場前未與捕手陳統恩擊掌，引發球迷質疑投捕不和。對此，資深主播蔡明里在比賽尾聲時談到鄭浩均，「你把你的情緒擺在那裡，我們的情緒擺在哪邊？」

鄭浩均首局就被王柏融敲3分砲，單局狂失4分。2局上，兄弟投捕在配球上無法取得共識，鄭浩均多次搖頭，導致兩度投球超時違規，白白被記壞球，這局失掉1分。

4局上鄭浩均再因保送與安打失掉分數，投手教練王建民進場換投，陳統恩想和鄭浩均擊掌卻遭到無視，引爆兩人不和的輿論。

後來轉播畫面有拍到兩人在休息室友善溝通的畫面，但蔡明里仍在轉播尾聲語重心長表示，「不管是不是球隊王牌，最重要的是球員要了解，這一敗是個人的，也是團隊的，也是整個百萬爪迷的一敗。不是單純說我輸了，情緒擺前面，要想到後面有非常多人的期待。」

蔡明里強調球迷支持的重要性，「大家開季悶得很，受盡其他球隊冷言冷語，現在還是幫你加油，你把情緒擺前面，那我們情緒要擺哪邊？就像平野說的，要以觀眾為重，而不是把個人擺前面，才知道在球場要做什麼。」