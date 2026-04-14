圖輯／中職 孔念恩9下再見安打 富邦中斷味全3連勝

富邦悍將晚上在新莊主場對戰來訪的味全龍，這是兩隊本季首場交手，作客的味全龍隊由伍鐸先發應戰、主場的富邦悍將推出生涯首度先發出賽的陳品宏。

富邦悍將先發投手陳品宏主投3局失2分（1分責失）退場，由林栚呈接替投球，味全龍先發投手伍鐸主投7局失1分無關勝負。1局下富邦悍將隊范國宸擊出1分打點二壘安打；2局上味全龍隊郭天信擊出外野高飛犧牲打送回三壘跑者李凱威；3局上味全龍隊李凱威擊出1分打點二壘安打；8局下富邦悍將隊戴培峰擊出三壘安打後，葉子霆擊出高飛犧牲打送回戴培峰追平比數；9局上味全龍隊劉基鴻擊出1分打點安打將比數超前；9局下富邦悍將隊孔念恩擊出2分打點再見安打。

終場富邦悍將隊以4：3逆轉擊敗來訪的味全龍隊，味全龍隊中斷3連勝。

8局下富邦悍將隊戴培峰擊出三壘安打。記者季相儒／攝影

9局上富邦悍將派出終結者曾峻岳上場。記者季相儒／攝影

9局上味全龍隊劉基鴻擊出1分打點安打將比數超前。記者季相儒／攝影

8局下富邦悍將隊戴培峰擊出三壘安打。記者季相儒／攝影

9局下富邦悍將范國宸擊出二壘安打。記者季相儒／攝影