中職／鄭浩均3.1局爆8分 兄弟打11場已吞9敗又平最速紀錄

中信兄弟隊打線爆發一場又開始漸凍，全場只出現5支安打，先發投手鄭浩均則是3.1局遭到暴打8分，兄弟終場以4：8輸給台鋼雄鷹隊。兄弟過去隊史最速9敗為1997年11戰9敗，今天輸球後追平最慘紀錄。

兄弟由鄭浩均先發，只撐3.1局被敲9安打、失8分（責失7分），締造生涯單場失分最多的一戰。

雄鷹一局上就有曾子祐、吳念庭、魔鷹安打串連先入袋1分，王柏融補上三分砲、生涯第99轟，攻下4分大局。

雄鷹後續攻勢未歇，第二局陳文杰安打帶有1分打點，第四局鄭浩均先因2安打、1保送堆成滿壘，保送曾子祐擠回分數，再被吳念庭敲安掉分後，兄弟也在此時啟動換投。

反觀兄弟打線遭到雄鷹洋投後勁封鎖，在他6局投球任內只敲出1安打，直到第8局找到突破口，面對黃紹睿，靠1安打、2四死球保送堆成滿壘，雄鷹換上許育銘，岳政華敲安送回2分，後續在滿壘局面對陳俊秀投出保送送分，王躍霖接手後，王政順的高飛犧牲打再送回1分，兄弟單局攻下4分。