中職／3局滿壘沒換下陳品宏 「光總」抱持被打也是一種成長

富邦悍將隊今天在9局下靠孔念恩再見安打以4：3擊敗味全龍隊，左投陳品宏的一軍初先發以3局失2分（責失1分）、無關勝敗收場，總教練後藤光尊評價此役，認為比預期好很多，也談到第3局滿壘沒換投，是抱持「就算被打也是一種成長」想法，但陳品宏反倒連抓2個出局數。

陳品宏曾在2024年於一軍出賽一場，去年全季未上一軍，再返一軍出賽就是初先發，此役投3局已用78球，被敲5安打、失2分（責失1分），有3次三振、3次保送。

值得注意的是，陳品宏在第三局丟掉第2分後，後續仍有一出局、滿壘危機，投手教練許銘傑喊出暫停上丘，外界以為將會換投，結果卻是續投，而他先三振蔣少宏，再讓張政禹擊出中外野飛球出局。

後藤指出，陳品宏在第3局的危機，抱持著如果他被打也沒關係，也是另一種成長，「結果是壓制了後面的棒次，這對他是很好的經驗，希望他的下一場先發可以利用這些經驗有更好的表現。」

後藤認為，陳品宏今天的表現比預期好上許多，有展現出平常能力，「只是今天不必要的壞球有比較多，希望可以利用這次修正，讓下次球數可以再減少，看得出來他已經很努力，希望下次可以多一個人、甚至多一局也好。」