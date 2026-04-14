快訊

車輛翻覆躺路中央…新莊小貨車司機闖紅燈還撞外送員 快篩後竟是毒駕

白沙屯媽祖喜歡車廠！首度駐駕大村中華賓士 員工急忙接駕

美股早盤／美伊和談希望再起 四大指數齊揚、亞馬遜攀高

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／輝哥有料！孔念恩敲再見安 「第一顆滑球浮起來就大膽揮」

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
孔念恩敲出再見安打，首度在主場站上MVP頒獎台。記者季相儒／攝影
孔念恩敲出再見安打，首度在主場站上MVP頒獎台。記者季相儒／攝影

新莊棒球場今天打到9局峰迴路轉，曾峻岳本季首度掉分，險些面臨敗場，9局下由孔念恩敲出兩分打點再見安打，以4：3中斷味全龍隊的3連勝。孔念恩首度在主場站上MVP舞台，賽後透露致勝打席的攻略就是來自打擊教練高國輝

悍將此役遭到伍鐸封鎖，在他7局投球任內只出現4安打、攻下1分，1：2落後先在8局下攻破陳冠偉，首位打者戴培峰敲三壘打，葉子霆以高飛犧牲打送回追平分。悍將9局上再度掉分，面臨2：3落後。再回又突破林凱威，王念好先靠保送上壘，范國宸敲二壘打、單場第3支安打，孔念恩補上再見安打。

談到孔念恩的再見安打，總教練後藤光尊表示，他是很有能力、很有力量的選手，最後也用自己能力和技巧把球留在場中。

孔念恩透露，「最後一個打席上去照輝哥跟我講的策略，滑球第一顆進來，如果有浮起來就大膽去揮，按照他的策略，看到滑球來就打，有好的結果。」

「勝投怪盜」張奕此役又在落後局面登板，成功為悍將盜走勝利，後藤笑說：「希望可以利用這個玄學多多使用張奕。」孔念恩也說：「看到他登板就很開心，感覺好像會逆轉，氣勢也會不一樣。」

中職 高國輝 伍鐸

延伸閱讀

中職／悍將超強韌性讓龍隊兩次BS 孔念恩敲再見安

MLB／海盜上演近半世紀最猛煙火秀 王牌史肯斯笑稱：投球變得好簡單

MLB／第1球遭大谷開轟後連2保送招待 狄葛隆：我是想對決的

中職／兄弟打線甦醒敲19安含3轟 14：4宰猿拿下本季第2勝、終止6連敗

相關新聞

日職／再解鎖1項初體驗 林安可打14場首度雙安

繼前一場解鎖日職生涯首轟，林安可今天再有突破，今天面對歐力士隊之戰敲出1支一壘打、1支二壘打，首度單場雙安，所屬的西武獅隊終場以1：5輸球。

中職／悍將超強韌性讓龍隊兩次BS 孔念恩敲再見安

富邦悍將隊今天在新莊棒球場展現韌性，追平後再度面臨落後，仍在9局下由孔念恩敲出再見安打，以4：3中斷味全龍隊的3連勝。

中職／張育成賽前練球未現蹤是否出賽？「光總」保密

富邦悍將隊今天在新莊棒球場面對味全龍隊，主砲張育成未現身場上參與賽前練習，引起關注，總教練後藤光尊對此表示：「他有在裡面練打」，並未回應是否在今天先發或出賽名單，當場向媒體請託，關於選手當天先發或出賽狀況的提問，基本上都不會回應。

中職／鄭浩均3.1局爆8分 兄弟打11場已吞9敗又平最速紀錄

中信兄弟隊打線爆發一場又開始漸凍，全場只出現5支安打，先發投手鄭浩均則是3.1局遭到暴打8分，兄弟終場以4：8輸給台鋼雄鷹隊。兄弟過去隊史最速9敗為1997年11戰9敗，今天輸球後追平最慘紀錄。

中職／威戈神還沒找回最大武器 後藤談悍將打優於投先寄望先發吃局數

富邦悍將隊洋投威戈神開季狀況不佳，3場先發防禦率高達6.92，已在昨天降下二軍，總教練後藤光尊指出，他最大的武器是控球，但目前調整狀況沒那麼好，希望他下二軍後的調整，可以修正到控球隨心所欲，「想丟到哪就丟到哪。」

中職／超越林益全登基悍將安打王 范國宸完全沒發現：真的嗎？

幾乎全面由林益全占據的富邦悍將球團史（2017年起）各項打擊紀錄，近日有一項悄悄換了新主人，范國宸12日轟出全壘打，以684安登基球團史安打王，讓他聽聞後也嚇到，坦言完全沒注意到。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。