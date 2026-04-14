中職／輝哥有料！孔念恩敲再見安 「第一顆滑球浮起來就大膽揮」

新莊棒球場今天打到9局峰迴路轉，曾峻岳本季首度掉分，險些面臨敗場，9局下由孔念恩敲出兩分打點再見安打，以4：3中斷味全龍隊的3連勝。孔念恩首度在主場站上MVP舞台，賽後透露致勝打席的攻略就是來自打擊教練高國輝。

悍將此役遭到伍鐸封鎖，在他7局投球任內只出現4安打、攻下1分，1：2落後先在8局下攻破陳冠偉，首位打者戴培峰敲三壘打，葉子霆以高飛犧牲打送回追平分。悍將9局上再度掉分，面臨2：3落後。再回又突破林凱威，王念好先靠保送上壘，范國宸敲二壘打、單場第3支安打，孔念恩補上再見安打。

談到孔念恩的再見安打，總教練後藤光尊表示，他是很有能力、很有力量的選手，最後也用自己能力和技巧把球留在場中。

孔念恩透露，「最後一個打席上去照輝哥跟我講的策略，滑球第一顆進來，如果有浮起來就大膽去揮，按照他的策略，看到滑球來就打，有好的結果。」

「勝投怪盜」張奕此役又在落後局面登板，成功為悍將盜走勝利，後藤笑說：「希望可以利用這個玄學多多使用張奕。」孔念恩也說：「看到他登板就很開心，感覺好像會逆轉，氣勢也會不一樣。」